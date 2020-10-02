الامارات | بالفيديو.. جسور المشاة في دبي أمان وسلامة مرورية وتصاميم معمارية مميزة

شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. جسور المشاة في دبي أمان وسلامة مرورية وتصاميم معمارية مميزة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استثمرت حكومة دبي خلال الفترة من العام 2006 إلى العام 2019، أكثر من 130 مليار درهم في تطوير البنية التحتية المتعلقة بالطرق والنقل، بهدف تلبية متطلبات النهضة العمرانية والاقتصادية الشاملة، وتحقيق السعادة والرفاهية لسكان وزوار إمارة دبي، وذلك عبر توفير شبكة حديثة من الطرق ووسائل النقل والمواصلات العامة بمختلف انواعها، بالإضافة الى توفير مساحات مرنة وآمنه لتحرك المشاة بين جوانب الطريق وانحاء المناطق، ولوصولهم بسهولة الى مواقع المواصلات العامة.

وتعد جسور المشاة التي تمثل أحد المعالم العمرانية المميزة في الامارة، ركن هام في مشروعات تطوير البنية التحتية للطرق وأحد الحلول الهندسية المرورية التي تضمن تنقل سهل وآمن للسكان، حيث ساهمت بفضل انتشارها في مختلف انحاء الامارة في خفض وفيات حوادث المشاة في دبي بنسبة 76.6% خلال الفترة من 2007 إلى 2019.

وتستند هيئة الطرق والمواصلات في دبي الى عدد من المعايير عند اتخاذ قرار بإنشاء جسر للمشاة في موقع ما في الإمارة، أهمها تسجيل الموقع نسبة كبيرة من حوادث الدهس، وكثافة الحركة المرورية في المنطقة، وحجم حركة السكان بين جانبي الطريق، بالإضافة الى سرعة الشارع وعدد الحوادث المرورية التي تتكرر في الشارع، وكذلك الخدمات المقدمة على جانبيه، فضلا عن المسافة بين أقرب معبر مشاة، ومواقع مواقف المواصلات العامة، والمناطق التي تتركز فيها الأسواق والمراكز التجارية والمؤسسات الحكومية والخاصة.

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