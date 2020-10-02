الامارات | غداً.. طقس صحو إلى غائم جزئياً ودرجات الحرارة تميل إلى الانخفاض

شكرا لقرائتكم خبر عن غداً.. طقس صحو إلى غائم جزئياً ودرجات الحرارة تميل إلى الانخفاض والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً أحياناً، وتظهر بعض السحب شرقاً، قد تكون ركامية بعد الظهر، وتميل درجات الحرارة للانخفاض، خصوصاً على المناطق الساحلية، ورطباً ليلاً، وصباح "الأحد"، على بعض المناطق الساحلية والداخلية، مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً نهاراً.

وتكون حركة الرياح جنوبية شرقية - شمالية غربية 16 - 26 كم/س، تصل إلى 36 كم/س أحياناً.

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أما الموج في الخليج العربي فيكون خفيفاً إلى متوسط.. ويحدث المد الأول عند الساعة 14:10 والمد الثاني عند 02:15، والجزر الأول عند الساعة 07:47، والجزر الثاني عند الساعة 20:04.

وفي بحر عمان، يكون الموج خفيفاً إلى متوسط.. ويحدث المد الأول عند 10:12، والمد الثاني عند الساعة 23:10، والجزر الأول عند الساعة 16:40، والجزر الثاني عند الساعة 04:49.

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