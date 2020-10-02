الامارات | "الكوارث والأزمات" في دبي تعلن تعديل بروتوكول السفر من وإلى الإمارة

شكرا لقرائتكم خبر عن "الكوارث والأزمات" في دبي تعلن تعديل بروتوكول السفر من وإلى الإمارة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي عن تعديل بروتوكول السفر من وإلى دبي، بهدف التخفيف على المسافرين ولا سيما المواطنين، وإعفائهم من إجراءات إضافية، دون الإخلال بالتدابير الوقائية الأساسية.

وينص البروتوكول الجديد على إعفاء المواطنين من فحص PCR قبل مغادرة الوجهة القادمين منها، بغض النظر عن الوجهة أو المدة، والاكتفاء بالفحص لدى الوصول إلى منافذ الإمارة، فيما يبقى الفحص مطلباً أساسياً للمقيمين والسياح قبل القدوم إلى دبي.

كما ينص البروتوكول أيضاً على إلزامية الفحص المسبق لمسافري الترانزيت القادمين من مجموعة من الدول أو حسب متطلبات وجهاتهم النهائية، أما المغادرين من دبي، فالفحص إلزامي إذا كانت الوجهة المقصودة تطلب الفحص المسبق.

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