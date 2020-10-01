الامارات | بالفيديو.. الطفل الإماراتي حمدان السبوسي يبارك للصين يومها الوطني باللغة الصينية

شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. الطفل الإماراتي حمدان السبوسي يبارك للصين يومها الوطني باللغة الصينية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - هنأ الطفل الإماراتي حمدان سلطان السبوسي الصين بيومها الوطني الـ 71، وذلك من خلال مكالمة فيديو أجراها مع الطفل الصيني ايجين ليو، تكلم من خلالها معه باللغة الصينية.

وأشار الطفل حمدان إلى أنه مسرور لتعلمه اللغة الصينية، وسأل ايجين فيما إذا كانت لغته الصينية جيدة أم لا، موضحا أنه لا يزال مبتدئا.

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من جانبه أجابه الطفل الصيني ايجين أنه يتكلم اللغة الصينية بشكل جيد، موضحا أنه يعرف العربية أيضا.

وفاجأ حمدان الطفل الصيني بمفاجأة، حيث أرسل له مقطع فيديو لبرج خليفة وهو يزدان بالعلمين الإماراتي والصيني بمناسبة العيد الوطني الصيني.

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