الامارات | غدا.. طقس صحو إلى غائم جزئيا

شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. طقس صحو إلى غائم جزئيا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئيا أحيانا، مع فرصة تكون السحب قد تكون ركامية شرقا بعد الظهر، يصبح رطبا ليلا وصباح "السبت" على بعض المناطق الساحلية خاصة شمالا، مع احتمال تشكل الضباب الخفيف، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا نهارا مثيرة للغبار.

حركة الرياح : جنوبية شرقية - شمالية غربية / 20 - 30 كم/س، تصل إلى 40 كم/س أحيانا.

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ويكون الموج في الخليج العربي خفيفا إلى متوسط .. ويحدث المد الأول عند الساعة 13:51 والمد الثاني عند 01:41 والجزر الأول عند الساعة 19:32 والجزر الثاني عند الساعة 07:47 .

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا إلى متوسط .. ويحدث المد الأول عند 09:53 والمد الثاني عند الساعة 22:33 والجزر الأول عند الساعة 16:17 والجزر الثاني عند الساعة 04:22 .

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