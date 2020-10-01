الامارات | تغيير مسمى شارع كورنيش أم القيوين إلى شارع الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أمرصاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين بتغيير مسمى شارع كورنيش أم القيوين إلى شارع الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح وذلك نظراً لما قدمه من خدمات جليلة لوطنه دولة الكويت الشقيقة والعالم أجمع. كما يأتي ذلك للدور الكبير الذي بذله الراحل الكبير قبل قيام اتحاد الامارات العربية المتحدة ومتابعته المباشرة للكثير من مبادرات دولة الكويت التنموية في المنطقة، كما استمر المغفور له الشيخ صباح الأحمد في تعزيز علاقات الأخوّة المتينة بين دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت الشقيقة من خلال مختلف المناصب التي شغلها والتي توّجت بالعلاقات المتميزة التي وصلت إليها الدولتان خلال فترة حكمه وحتى وفاته رحمه الله. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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