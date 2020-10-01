الامارات | «طرق دبي» تُدَشِّنُ مقطورة وجبات غذائية لسائقي الحافلات بالعوير

شكرا لقرائتكم خبر عن «طرق دبي» تُدَشِّنُ مقطورة وجبات غذائية لسائقي الحافلات بالعوير والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دشّنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي مقطورة الوجبات بمحطة العوير لإيواء الحافلات، وذلك لتوفير الوجبات الغذائية لسائقي الحافلات العامة والعاملين في المحطة من موظفين وفنيين حرصاً منها على المساهمة في إسعادهم من خلال توفير احتياجاتهم الأساسية بمقار عملهم لتفادي الجهد والعناء وهدر الوقت في الذهاب خارج المحطة للبحث عن وجبات غذائية، وسعياً منها لتمكينهم من القيام بأعمالهم على أكمل وجه.

وتفصيلاً، أفاد مدير إدارة شؤون السائقين بمؤسسة المواصلات العامة في هيئة الطرق والمواصلات عبدالله إبراهيم المير أن حرصاً من الهيئة لانتقاء واختيار أفضل مركبات الوجبات الغذائية للسائقين، فقد تم وضع معايير واشتراطات فنية بهذا الخصوص وفقاً لأفضل الممارسات العالمية وبما يتماشى مع معايير بلدية دبي وهيئة الصحة في الإمارة لضمان الحفاظ على صحة وسلامة السائقين والعاملين حيث تم الأخذ في الاعتبار جودة ونوعية الوجبات الغذائية، التي تتناسب وأذواق مختلف جنسيات السائقين وتوفر الأكلات المفضلة إليهم وبما تتناسب مع قدراتهم الشرائية بالإضافة إلى توفير الخدمة على مدار الساعة خلال ثلاث ورديات نظراً لطبيعة عملهم.

وأضاف المير: «لقد تم افتتاح مقطورة الوجبات بمحطة العوير لإيواء الحافلات كمرحلة أولى على أن يتم تطبيق الفكرة على المحطات الأخرى بعد نجاح التجربة وذلك لتعميم الاستفادة على جميع السائقين والعاملين بالمحطات لتمكينهم من أداء مهامهم على أكمل وجه وبما يعزز أولويات الهيئة لإسعاد المتعاملين ويسهم في تحقيق رؤيتها في الريادة العالمية في التنقّل السهل والمستدام».

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