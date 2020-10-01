الامارات | «مدني عجمان» تتأكد من استيفاء 76 مدرسة لاشتراطات الأمن والسلامة

شكرا لقرائتكم خبر عن «مدني عجمان» تتأكد من استيفاء 76 مدرسة لاشتراطات الأمن والسلامة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أنجزت الإدارة العامة للدفاع المدني عجمان بالتعاون مع منطقة عجمان التعليمية حملة تفتيشية تهدف إلى التأكد على استعدادية وجاهزية كافة المدارس الحكومية والخاصة بالإمارة لاستقبال العام الدراسي الجديد 2020-2021، والتأكد من استيفائها للشروط الوقاية، حيث تم إنجاز (76) مدرسة في كافة أنحاء الإمارة، تماشياً مع الأهداف العامة لوزارة الداخلية في تعزيز السلامة والحماية المدنية.

وأكدت رئيس قسم الحماية الصناعية الرائد نهى عبيد السوم أن هذه الحملة هدفت إلى صياغة فعالة لكافة المتطلبات من استيفاء لشروط الوقاية والسلامة وفحص أنظمة الغاز بالمختبرات في المدارس، تماشياً مع الحملات التفتيشية القائمة على أنظمة الغاز بالإمارة وتقييم كافة المخاطر المتوقعة بالمدارس إلى جانب وجود خطط للطوارئ وعمليات الإخلاء والتأكد من اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس (كوفيد-19)، بما يضمن توافر بيئة آمنة للأجيال.

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