الامارات | رئيس الدولة يوجه بإقامة صلاة الغائب على روح أمير الكويت الراحل غداً

شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الدولة يوجه بإقامة صلاة الغائب على روح أمير الكويت الراحل غداً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 30 سبتمبر 2020 وجه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة بإقامة صلاة الغائب على روح المغفور له الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح غدا بعد صلاة العصر في جميع مساجد الدولة. تغمد الله الفقيد بواسع رحمته واسكنه فسيح جناته. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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