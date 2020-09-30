"دار البر" الإماراتية تجهز مستشفى ميدانياً متكاملاً في السودان

أكدت جمعية دار البر نجاحها في تشغيل مستشفى ميداني متكامل في السودان في إطار الحملة الإغاثية التي أطلقتها الجمعية في بداية سبتمبر الجاري لمواجهة تداعيات الفيضانات والسيول وإغاثة المتضررين والضحايا في البلد الشقيق حيث يهدف المستشفى إلى علاج المرضى وتقديم كل ما يساهم في تخفيف معاناتهم وتحسين أوضاعهم الصحية.

وأكد خلفان خليفة المزروعي رئيس مجلس إدارة " دار البر " ان مبادرة المستشفى الميداني تعكس السياسة الإنسانية والنهج الخيري الراسخ لدولة الامارات وحرصها على دعم المنكوبين في جميع أنحاء العالم وإغاثتهم والوقوف معهم عبر التضامن مع ضحايا الفيضانات في السودان .. موضحا أن المستشفى يقدم خدمات تشخيصية وعلاجية ووقائية تطوعية لآلاف المرضى والمتضررين من الفيضانات في المدن والقرى السودانية من خلال العيادات الميدانية المتنقلة والمزودة بأحدث المعدات والطواقم الطبية للتخفيف من معاناتهم فيما يقدم فريق طبي متخصص "المساندة الافتراضية" للمرضى والمراجعين ويضم نخبة من أطباء الإمارات المتطوعين والمتواجدين في الدولة عبر تقنيات الاتصال الحديث.

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ونقلت وام عن خلفان المزروعي أن الجمعية تكفلت بتشغيل المستشفى الميداني بشكل كامل وهو ما شمل توفير الأدوية والمستلزمات والمعدات الطبية فيما تولت مبادرة "أطباء الإمارات" توفير الطاقم الطبي ،ويضم المستشفى عيادات متنقلة تعمل حاليا على علاج المرضى في عدد من القرى السودانية المتضررة بالتعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية بالقطاع الصحي في السودان مؤكدا أهمية العمل المشترك بين نخبة من الأطباء الإماراتيين والسودانيين في علاج وخدمة المرضى والمنكوبين من تداعيات "السيول" ومساعدتهم على مواجهة محنتهم الراهنة في وطنهم.

وفتحت "دار البر" الباب لمساهمة المحسنين وأهل الخير وأصحاب الأيادي البيضاء في دعم المستشفى الميداني الإنساني مشيرة إلى استقبال التبرعات عبر القنوات المعلنة لحسابات الجمعية والموقع الالكتروني أو الاتصال على 80079

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