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لجنة إدارة الكوارث في دبي تصدر بيان هام بشأن كورونا

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أصدرت اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي، بياناً قالت فيه أنه ومن منطلق حرصها على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين، وضمان التزام كافة فئات المجتمع بالإجراءات الوقائية المتعلقة بمكافحة انتشار فيروس المستجد، فقد عملت اللجنة على تكثيف وزيادة حملات التفتيش المختلفة خلال الفترة الماضية.

 

واضافت اللجنة أنها عمدت إلى التدقيق على الالتزام التام من قبل الأفراد والمنشآت، وهذا ما يفسر الارتفاع في عدد المخالفات الإجمالية في الإمارة.

 

وأكدت اللجنة على عدم تهاونها مع المخالفين في دبي والالتزام بأعلى معايير الأمان والإجراءات الوقائية

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MO Nasa

MO Nasa

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