الامارات | موظفان يستغلان عملهما في تزوير نتائج فحص «كوفيد-19»

شكرا لقرائتكم خبر عن موظفان يستغلان عملهما في تزوير نتائج فحص «كوفيد-19» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفاد المتحدث الرسمي لنيابة الطوارئ والأزمات والكوارث بالنيابة العامة للدولة، بأنه تم ضبط موظفين اثنين في أحد مراكز الفحص بتهمة استغلال وظيفتيهما والصلاحيات الممنوحة لهما في تزوير نتائج فحص «كوفيد-19» لقاء مقابل مالي.

وأوضح أنه في إطار الجهود التي تبذلها سلطات الدولة لمكافحة مرض (كوفيد-19) والحد من انتشاره ومتابعة التزام المواطنين والمقيمين بالتعليمات التي قررتها الجهات المختصة، ضبطت القيادة العامة لشرطة دبي موظفين يعملان في أحد مراكز الفحص وأحالتهما إلى نيابة الطوارئ والأزمات والكوارث؛ لاستغلالهما الصلاحيات الممنوحة لهما في تزوير نتائج فحص «كوفيد-19» لبعض الأشخاص بمقابل مالي من خلال استخدام صور عينات فحص سلبية محفوظة مسبقاً بقاعدة البيانات تخص أشخاصاً آخرين غير مصابين، بغرض استخدام نتائج الفحص السلبية للدخول إلى إمارة أبوظبي.

وقال إن الأفعال التي قام بها المتهمان تشكل جرائم تصل عقوبتها إلى السجن المؤقت وغرامة لا تقل عن 150 ألف درهم ولا تجاوز 750 ألف درهم، وإنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الموظفين المتهمين، وأمر النائب العام للدولة بحبسهما احتياطياً على ذمة التحقيقات.

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وأكد المتحدث أن النيابة العامة ستتخذ الإجراءات القانونية ضد كل من لا يلتزم بالقوانين والإجراءات والتدابير الاحترازية المتعلقة بالحد من انتشار مرض «كوفيد-19» أو من يحاول استغلال وظيفته والصلاحيات الممنوحة له للعبث بنتائج الفحص أو التربح منها، حرصاً على حماية صحة وسلامة أفراد مجتمع الإمارات ودعم الجهود الحكومية في الدولة لاحتواء تداعيات جائحة «كوفيد-19» والحد من آثارها على مختلف جوانب الحياة الصحية والاقتصادية والاجتماعية.

النائب العام للدولة أمر بحبس المتهمين احتياطياً على ذمة التحقيقات.

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