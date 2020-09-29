الامارات | الدفاع المدني : إخلاء 44 عاملا إثر اندلاع حريق في تسع كرفانات برأس الخيمة

شكرا لقرائتكم خبر عن الدفاع المدني : إخلاء 44 عاملا إثر اندلاع حريق في تسع كرفانات برأس الخيمة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أخلى فرق إدارة الدفاع المدني برأس الخيمة 44 عاملا إثر اندلاع حريق متطور في تسع كرافانات تستخدم سكن للعمال بجوار ميناء رأس الخيمة ومبنى الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء في منطقة المعيريض، حيث تمكن الفرق من إخلاء العمال والحد من انتشار النيران دون أن يسفر الحريق عن أي إصابات بشرية.

وقال مدير إدارة الدفاع المدني في رأس الخيمة، العميد محمد عبد الله الزعابي، إن بلاغا ورد لغرفة العمليات في الساعة التاسعة و40 دقيقة من مساء اليوم يشير الى اندلاع حريق في عدد من الكرفانات التي تستخدم سكن للعمال في منطقة المعيريض، وتابع فور تلقي البلاغ تم إرسال فرقة إطفاء من مركز الإدارة إلى المكان حيث باشر أفراد الفرقة تحت اشراف المقدم سالم الشاعر رئيس قسم المراكز في إخماد النيران المشتعلة في تسع كرافانات باستخدام المياه، وتمكن الفريق من السيطرة على النيران ومنع انتشارها للكرافانات المجاورة البالغ عددها 21 كرافانا والتي تم عزلها دون أن ينجم عن ذلك أي إصابات جسدية .

وأضاف أن السكن يتبع لإحدى الشركات المجاورة لميناء رأس الخيمة ولمبنى الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء في الامارة، وذكر أنه لم يتم تحديد أسباب اندلاع الحريق، حيث تم تسليمه ملف الحريق للجهات المختصة في شرطة رأس الخيمة لاتخاذ اللازم واستكمال الاجراءات المتبعة وتحديد مسببات الحريق الذي خلف خسائر مادية، وثمن الزعابي جهود رجال الإطفاء الذين بذلوا جهودا جبارة في مكافحة الحريق والسيطرة عليه ومنع تطوره وامتداده لبقية الكرفانات وللمنشآت المجاورة.

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