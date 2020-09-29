الامارات | «صحة دبي» تعالج الصم والبكم «عن بعد» بـ «الإشارة»

شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة دبي» تعالج الصم والبكم «عن بعد» بـ «الإشارة» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - لجأت هيئة الصحة في دبي إلى استخدام التكنولوجيا في توفير الرعاية الصحية عن بعد لأصحاب الهمم، لمواجهة التحديات التي فرضتها جائحة «كوفيد-19»، خلال الأشهر الماضية.

وواجهت هذه الفئة تحديات كثيرة، أبرزها التمكن من الوصول للخدمات المتاحة، خصوصاً خلال فترة التعقيم الوطني، والمخاوف من الذهاب إلى المستشفيات والمراكز الصحية، خوفاً من العدوى.

وقالت المدير التنفيذي لقطاع الرعاية الصحية الأولية في الهيئة، وقائد فريق محور الصحة الدامجة وإعادة التأهيل، الدكتورة منال تريم، إن الهيئة قدمت الاستشارات الطبية عن بعد، ضمن مبادرة «طبيب لكل مواطن»، بلغة الإشارة لفئة الصم والبكم.

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وأكدت تريم أن الهيئة وفرت منظومة متكاملة حرصت خلالها على تسخير إمكانياتها لتوفير مستقبل صحة أفضل لأصحاب الهمم، لافتة إلى استخدام التطبيب، وتقديم الاستشارات عبر قنوات التواصل المرئية لتقديم احتياجات المراجعين، خاصة أصحاب الهمم.

وذكرت أن عدد المستفيدين من خدمات التطبيب عن بعد من أصحاب الهمم بلغ ألفا و543 شخصاً، فيما سجلت المنشآت الصحية التابعة لها ما يزيد على سبعة آلاف زيارة لأصحاب الهمم.

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