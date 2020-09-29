الامارات | حاكم رأس الخيمة ينعي الشيخ صباح الأحمد الصباح

شكرا لقرائتكم خبر عن حاكم رأس الخيمة ينعي الشيخ صباح الأحمد الصباح والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نعى صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة ببالغ الحزن والأسى المغفور له صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة الذي وافته المنية .. داعيا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته و أن يلهم دولة الكويت وشعبها و آل الصباح الكرام جميل الصبر والسلوان.

وفيما يلي نص البيان الصادر عن ديوان صاحب السمو حاكم رأس الخيمة: "بسم الله الرحمن الرحيم.. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي ." صدق الله العظيم".

بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره ينعى ديوان صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، المغفور له ، صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة الذي وافته المنية اليوم بعد مسيرة حافلة بالانجازات والعطاء الإنساني على الصعيد الوطني والخليجي والدولي وفي دعم قضايا الأمتين العربية والإسلامية في مختلف المحافل.

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ويتقدم صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، بصادق العزاء وصادق المواساة لآل الصباح الكرام ولشعب دولة الكويت الشقيقة في الفقيد الكبير صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح سائلاً الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله الصبر والسلوان..

إنا لله وإنا إليه راجعون.

وقد أمر صاحب السمو حاكم رأس الخيمة بإعلان الحداد لمدة 3 أيام اعتبارا من اليوم و تنكيس الأعلام على جميع الدوائر المحلية في الإمارة.

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