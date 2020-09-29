الامارات | حاكم أم القيوين يعزي في وفاة أمير الكويت

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بعث صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين برقية تعزية إلى سمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح نائب الأمير وولي عهد دولة الكويت الشقيقة في وفاة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت. وأعرب صاحب السمو حاكم أم القيوين في برقيته عن خالص تعازيه وصادق مواساته في الفقيد سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم دولة الكويت وشعبها وآل الصباح الكرام جميل الصبر والسلوان. كما بعث سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين برقية تعزية مماثلة إلى سمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح نائب الأمير وولي عهد دولة الكويت الشقيقة. Advertisements تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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