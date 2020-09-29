الامارات | المحطة الأرضية تستقبل أول إشارة من «مزن سات»

شكرا لقرائتكم خبر عن المحطة الأرضية تستقبل أول إشارة من «مزن سات» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استقلبت المحطة الأرضية للجامعة الأمريكية في رأس الخيمة والمخصصة لتتبع القمر الصناعي «مزن سات» أول إشارة من القمر الصناعي الذي تم إطلاقه بنجاح مساء أمس من روسيا.

وتقع المحطة في حرم الجامعة وتم إنشاؤها من قبل طلاب الجامعة الأمريكية في رأس الخيمة من أجل تتبع القمر واستقبال البيانات منه وإرسال الأوامر بالإضافة إلى الاتصال بالأقمار الصناعية الأخرى في المدار حيث نجحت في استقبال أول إشارة من «مزن سات» أثناء مروره بأجواء دولة الإمارات في تمام الساعة الواحدة و 41 دقيقة صباحا بالتوقيت المحلي.

وقال مشرف مشروع «مزن سات» في «أمريكية رأس الخيمة»، الدكتور عبدالحليم جلاد إن التقاط الإشارة الأولى من القمر جاء أثناء مرور القكر بأجواء الدولة في ساعة مبكرة من صباح أمس، حيث تؤكد أولى المعطيات أن القمر يتواجد في ظروف جيدة كما أن البطاريات مشحونة بشكل جيد.

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وأضاف: «في المقابل نجحنا في إرسال إشارة التقطها القمر بنجاح وهذا مؤشر مشجع ويدل على أن القمر ماض بثبات في مهمته».

وأشار إلى أن مرور القمر في أجواء الدولة كان مرورا ناجحا ونتطلع لمروره مساء اليوم مساء من أجل التقاط المزيد من المعلومات والمضي قدما في المرحلة المقبلة والأهم المتعلقة بالبدء بالدوران واستقراره في المدار.

جدير بالذكر أن قمر «مزن سات» تم إطلاقه بنجاح مساء أمس من روسيا على متن الصاروخ «سويوز2» وسيدور القمر حول الأرض في مدار ارتفاعه 565 كيلومتراً في مهمة من المتوقع أن تستمر لثلاث سنوات سيقوم خلالها مختبر الفضاء في الجامعة الأمريكية في رأس الخيمة بجمع البيانات المرسلة من القمر الاصطناعي وتحليلها بالتعاون مع وكالة الإمارات للفضاء راعية المشروع والمحطة الأرضية الأخرى بجامعة خليفة.

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