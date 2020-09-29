الامارات | رئيس الدولة ينعى أمير الكويت و يأمر بإعلان الحداد 3 أيام و تنكيس الأعلام

شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الدولة ينعى أمير الكويت و يأمر بإعلان الحداد 3 أيام و تنكيس الأعلام والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نعى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ببالغ الحزن و الأسى أخاه صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة الذي وافته المنية .. داعيا سموه المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته و أن يلهم دولة الكويت وشعبها و آل الصباح الكرام جميل الصبر والسلوان.

وأصدرت وزارة شؤون الرئاسة البيان التالي ..

" بسم الله الرحمن الرحيم .. بقلوب مؤمنة بقضاء الله و قدره ينعى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة المغفور له صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح الذي انتقل إلى جوار ربه.

Advertisements

إننا في دولة الإمارات فقدنا برحيل صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح زعيما من أبرز أبناء الأمتين العربية و الاسلامية أعطى الكثير لشعبه و أمته و دافع عن قضايا العروبة و الإسلام بصدق و إخلاص، وكان من رواد العمل الخليجي المشترك وأسهم مع إخوانه القادة في تعزيز مسيرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

و إذ نعرب عن خالص تعازينا لآل الصباح الكرام و لشعب دولة الكويت الشقيقة في الفقيد الكبير صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، فإننا نؤكد ثقتنا الكاملة في نفاذ بصيرة و صلابة و قدرة شعب دولة الكويت و قيادته الحكيمة كعهدنا بها على إكمال المسيرة المظفرة لفقيد الأمة في خدمة قضايا أمته والنهوض بمسيرة العمل العربي المشترك".

و نوه سموه بمناقب الفقيد في مجال العمل الإنساني وجهوده في تقريب وجهات النظر بين الأشقاء حيث عمل دون كلل على تقوية البنيان العربي وتعزيز تماسكه مؤكدا أن الأمتين العربية و الإسلامية فقدتا قامة كبيرة و قيادة تاريخية لم تتوان عن خدمة قضايا أمتها حتى آخر لحظة من حياتها.

و قد أمر صاحب السمو رئيس الدولة بإعلان الحداد لمدة 3 أيام اعتبارا من اليوم و تنكيس الأعلام خلالها على جميع الدوائر الرسمية داخل الدولة والسفارات والبعثات الدبلوماسية لدولة الامارات في الخارج.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news