الامارات | «صحة دبي» تتوسع في فحوصات كورونا بـ3 مراكز جديدة

شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة دبي» تتوسع في فحوصات كورونا بـ3 مراكز جديدة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت هيئة الصحة بدبي، إضافة ثلاثة مراكز جديدة لمراكز فحوصات كورونا (كوفيد-19)، وذلك بعد افتتاح مراكز: مجلس الراشدية، ومجلس ميناء الحمرية، ومجلس ميناء جميرا (1)، ليكون هناك 5 مراكز متخصصة في فحوصات كورنا من بينها اثنان في (النادي الأهلي، ونادي النصر)، بجانب مراكزها الأخرى المتوفرة في مستشفياتها وفي مراكز الرعاية الصحية الأولية.

صرحت بذلك المدير التنفيذي لقطاع الخدمات الطبية المساندة والتمريض في هيئة الصحة بدبي الدكتورة فريدة الخاجة.

وأوضحت أن المراكز الثلاثة الجديدة بدأت بالفعل في العمل اعتباراً من اليوم، وأنه بإمكان أفراد المجتمع التوجه إليها لإجراء فحوصات (PCR)، بعد إجراء التسجيل اللازم وتحديد موعد الفحص من خلال مركز الاتصال التابع للهيئة على الرقم المجاني (800342).

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وذكرت أن المراكز الجديدة تم تجهيزها في وقت قياسي، وفق أعلى الاشتراطات وأفضل البروتوكولات العالمية، وهي تعمل طوال أيام الأسبوع بداية من الساعة 11 صباحاً حتى السادسة مساءً، بطاقة استيعابية تصل إلى 550 فحص يومي لكل مركز.

وقالت الخاجة إن التوسع في نطاق الفحوصات المخبرية لـ(كوفيد-19)، يأتي حرصاً من الهيئة على الوصول بهذه الخدمة المهمة إلى الناس في كل مكان في دبي، إلى جانب تسهيل إجراءات الفحص على الجميع، وخاصة في المناطق السكنية عالية الكثافة.

ولفتت في الوقت نفسه إلى أن الهيئة تعمل بشكل متواصل لمكافحة الجائحة العالمية والحد من مخاطرها، وتوفير أعلى درجات الأمن الصحي للمجتمع، وذلك عن طريق الخطوات الوقائية الاستباقية التي تنفذها، والتي تشمل عمليات التوسع في الفحوصات المخبرية لفيروس كورونا.

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