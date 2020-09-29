الامارات | محمد بن راشد يطلق مشروعاً إماراتياً جديداً لاستكشاف القمر

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد يطلق مشروعاً إماراتياً جديداً لاستكشاف القمر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، اليوم عن إطلاق مشروع إمارتي جديد لاستكشاف القمر.. وسيكون عبارة عن مستكشف قمري إماراتي الصنع سيهبط على سطح القمر في 2024 في مناطق لم تصلها البعثات البشرية السابقة لاستكشافها، وذلك وفقا لتغريدة نشرها سموه في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" جاء فيها: "أطلقنا بحمد الله مشروعاً إمارتياً جديداً لاستكشاف القمر.. سيكون عبارة عن مستكشف قمري إماراتي الصنع سيهبط على سطح القمر في 2024 في مناطق لم تصلها البعثات البشرية السابقة لاستكشافها.. أسمينا المستكشف القمري "راشد" تيمناً بباني نهضة دبي.. والذي علمنا كيف تكون أحلامنا كبيرة وبعيدة".

وأضاف سموه في تغريدة أخرى: "ستكون دولة الإمارات الدولة الرابعة عالمياً التي تشارك في مهام استكشاف القمر والأولى عربياً.. وسيرسل المستكشف القمري بيانات وصور لأول مرة عن مناطق قمرية جديدة سيتم مشاركتها مع كافة المراكز البحثية محلياً وعالمياً".

وختم سموه تغريداته بالقول: "المشاركة في استكشاف القمر جزء من استراتيجية الإمارات للفضاء.. لبناء إمكانات معرفية جديدة للدولة.. وبناء كوادر تخصصية.. والارتقاء بالبيئة العلمية والتقنية والبحثية في بلادنا.. وسيتم بناء المستكشف القمري 100٪ على أرض الدولة وبأيدي مهندسينا الإماراتيين".

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