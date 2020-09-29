الامارات | شاهد: موقع مسبار الأمل

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - مضى 71 يوماً على انطلاق مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ "مسبار الأمل"، قاطعاً أكثر 194.839 ألف كيلومتر إلى الآن. وتقدر المسافة المتبقية لوصوله 285.651 ألف كيلومتر، فيما تبلغ سرعة "مسبار الأمل" 105.577 كيلومتر في الساعة. ومن المتوقع أن يصل مسبار الأمل في 09-02-2021، عند الساعة 11:46 بحسب التوقيت العالمي. Advertisements شاهد موقعه الآن بالضغط هنا تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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