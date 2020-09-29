سفيرة النوايا الحسنة: الإمارات كانت ولا تزال صاحبة الأيادي البيضاء والمواقف المشرفة تجاه الإنسانية

ثمنت سفيرة النوايا الحسنة، الإعلامية عايدة عبد الحميد، الدور الإنساني الكبير الذي تقوم به دولة الإمارات العربية المتحدة للحد من أضرار السيول والفيضانات الأخيرة التي ضربت السودان، مؤكدة أن الإمارات كانت ولا تزال صاحبة الأيادي البيضاء والمواقف المشرفة تجاه الإنسانية عامةً وهذه الأزمة في السودان بصفة خاصة.

ولفتت عايدة عبد الحميد في تصريحات وفقا لـ24، إلى أن المساعدات الإنسانية والتنموية التي قدمتها الإمارات للسودان، تؤكد مواقف الدولة النبيلة المساندة دائماً للشعب السوداني في كل الأحوال والظروف.

وقالت "نحن أبناء الجالية السودانية في الإمارات، وأهلنا في السودان، نجدد الشكر للقيادة الحكيمة في وطن الإنسانية دولة الإمارات، ونقدر كثيراً هذه المساندة التي من شأنها أن تحدث الفرق المطلوب في جهود التصدي لأضرار الفيضانات في وطننا السودان".

Advertisements