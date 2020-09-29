تخفيض رسوم فحص "كورونا" في دبي

خفضت هيئة الصحة في دبي رسوم الفحص المخبري "PCR" لفيروس كورونا المستجد، لتصبح 150 درهماً، بدلاً عن250 درهماً، بدءا من اليوم "الثلاثاء".

وأصدرت الهيئة تعميماً بشأن اعتماد أثمان الفحوصات المخبرية الخاصة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، نص على تعديل ثمن الفحوصات المخبرية لمسحة الأنف " PCR" لتصبح 150 درهماً.

Advertisements

ودعت الهيئة كافة الأطراف المعنية بضرورة اتخاذ ما يلزم، بشكل فوري للتقيد التام بتحصيل الثمن الجديد، المعتمد للفحص المخبري، وذلك ابتداء من تاريخ الغد 29 سبتمبر الجاري.

وأكدت الهيئة أن هذه الخطوة تأتي تخفيفاً منها على الأفراد، وحرصاً من جانبها على توسيع نطاق الفحوص الطبية الاستباقية التي تواصلها ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية في دبي

Advertisements