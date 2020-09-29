الامارات | تخفيض المخالفات المرورية في رأس الخيمة ينتهي الخميس

شكرا لقرائتكم خبر عن تخفيض المخالفات المرورية في رأس الخيمة ينتهي الخميس والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفادت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، بأن مبادرة تخفيض 50% من المخالفات المرورية المرتكبة خلال العام الماضي وما قبله مع إلغاء حجز المركبات، ستنتهي يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر المقبل، وكانت المبادرة بدأت في الأول من سبتمبر الجاري.

وقالت شرطة رأس الخيمة، لـ«الإمارات اليوم» إن المبادرة استثنت أصحاب المخالفات المصنفة تحت بند مخالفات خطرة في جدول المخالفات والغرامات المرورية، وهي قيادة المركبة بطريقة تعرض حياة سائقها أو الآخرين وسلامتهم وأمنهم للخطر، وقيادة مركبة ثقيلة بطريقة تعرض حياة قائديها والآخرين وسلامتهم وأمنهم للخطر، وقيادة مركبة تسبب ضجيجاً، والهروب من شرطي المرور.

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ودعت أصحاب المركبات المخالفة إلى الاستفادة من مدة المهلة المحددة والإسراع في تسوية أوضاعهم المرورية بصورة قانونية، لافتة إلى أن المبادرة تستهدف مساندة المتعاملين من جمهور السائقين، وتحفيزهم للامتثال لقوانين السير والمرور وتشجيعهم على دفع المخالفات المرورية المترتبة والمتراكمة عليهم، والتي تتيح المجال أمامهم لتجديد سياراتهم وتخفف من الأعباء المالية الملقاة على عاتقهم.

وأوضحت أن المتعاملين سيحصلون على الخصم أثناء الدفع إلكترونياً عبر تطبيق وزارة الداخلية، ويتوجب على المتعاملين مراجعة أقرب مركز خدمة بالنسبة للمخالفات التي تحتوي على نقاط مرورية لإضافتها على رخصة السواقة، ليتمكن بعد ذلك من سدادها إلكترونياً.

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