الامارات | تخفيض رسوم فحص «كورونا» إلى 150 درهماً في دبي

شكرا لقرائتكم خبر عن تخفيض رسوم فحص «كورونا» إلى 150 درهماً في دبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - خفضت هيئة الصحة في دبي رسوم الفحص المخبري (PCR) لفيروس كورونا المستجد، ليصبح 150 درهماً، بدلاً من 250 درهماً، بدءاً من اليوم.

وأصدرت الهيئة تعميماً بشأن اعتماد أثمان الفحوص المخبرية الخاصة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، نص على تعديل ثمن الفحوص المخبرية لمسحة الأنف «PCR»، لتصبح 150 درهماً.

ودعت الهيئة الأطراف المعنية كافة إلى ضرورة اتخاذ ما يلزم، بشكل فوري، للتقيد التام بتحصيل الثمن الجديد، المعتمد للفحص المخبري، مؤكدة أن الخطوة تأتي تخفيفاً منها على الأفراد، وحرصاً على توسيع نطاق الفحوص الطبية الاستباقية، التي تواصلها ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية في دبي.

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