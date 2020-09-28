الامارات | يومان على انتهاء تخفيض المخالفات المرورية 50 % برأس الخيمة

شكرا لقرائتكم خبر عن يومان على انتهاء تخفيض المخالفات المرورية 50 % برأس الخيمة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، عن بقاء يومان على انتهاء مبادرة تخفيض المخالفات المرورية المتراكمة المرتكبة خلال العام الماضي 2019 وما قبله بنسبة 50% مع إلغاء حجز المركبات، التي بدأت من الأول من سبتمبر الجاري وتنتهي يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر المقبل، واستثنت المبادرة أصحاب المخالفات المصنفة تحت بند المخالفات الخطرة في جدول المخالفات والغرامات المرورية.

وقالت شرطة رأس الخيمة، لـ "الإمارات اليوم" إنه يجب كافة أصحاب المركبات المخالفة إلى الاستفادة من مدة المهلة المحددة والاسراع في تسوية أوضاعهم المرورية بصورة قانونية، واستثنت المبادرة خصم المخالفات المرورية من أربع فئات خطرة، وهي: قيادة المركبة بطريقة تعرض حياة سائقها أو الآخرين وسلامتهم وأمنهم للخطر، وقيادة مركبة ثقيلة بطريقة تعرض حياة قائديها والآخرين وسلامتهم وأمنهم للخطر، وقيادة مركبة تسبب ضجيجا بالإضافة إلى الهروب من شرطي المرور.

ولفتت إلى أن المبادرة تستهدف مساندة المتعاملين من جمهور السائقين، وتحفيزهم للامتثال بقوانين السير والمرور وتشجيعهم على دفع المخالفات المرورية المترتبة والمتراكمة عليهم والتي تتيح المجال أمامهم لتجديد سياراتهم وتخفف من الأعباء المالية الملقاة على عاتقهم في ظل التداعيات السلبية التي يشهدها العالم بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

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وأوضحت، أن المتعاملين سيحصلون على الخصم أثناء الدفع إلكترونيا عبر تطبيق وزارة الداخلية، ويتوجب على المتعاملين مراجعة أقرب مركز خدمة بالدولة بالنسبة للمخالفات التي تحتوي على نقاط مرورية لإضافتها على رخصة السواقة ليتمكن بعد ذلك من سدادها إلكترونيا.

وأشارت إلى أن المبادرة تأتي استكمالا للمبادرة المستدامة والمستمرة لتخفيض المخالفات المرورية التي أطلقتها القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة قبل خمس سنوات وتحديدا عام 2015 حرصا منها على تعزيز السلامة المرورية في الطرقات، بهدف ضمان السلامة المرورية لكافة أفراد المجتمع وللإسهام في انجاح مساعي شرطة رأس الخيمة الدائمة والمستمرة في إطلاق العديد من المبادرات التي تعزز تحسين جودة الحياة بغرض تحقيق الأمن والأمان وحفظ سلامة وممتلكات أفراد المجتمع.

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