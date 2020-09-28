الامارات | السيطرة على حريق في مستشفى آستر بمنطقة المنخول

شكرا لقرائتكم خبر عن السيطرة على حريق في مستشفى آستر بمنطقة المنخول والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سيطرت فرق الدفاع المدني في دبي على حريق بسيط في مستشفى آستر بمنطقة المنخول، وقد تم اخلاء المستشفى كاجراء احتياطي لتأمين سلامة الجميع ولم يتم تسجيل إي اصابات جراء الحادث. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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