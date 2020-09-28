الامارات | بلدية الشارقة تباشر التنفيذ الفوري لإخلاء منطقة القادسية من العزّاب والعمّال المخالفين

شكرا لقرائتكم خبر عن بلدية الشارقة تباشر التنفيذ الفوري لإخلاء منطقة القادسية من العزّاب والعمّال المخالفين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة بإخلاء منطقة القادسية من العزّاب والعمّال والمخالفين الذين يقيمون في مناطق مخصصة للعائلات، باشرت بلدية مدينة الشارقة بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة الشارقة وهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة بإشعار القاطنين من العمال والعزاب بإخلاء المنطقة فوراً.

وقامت البلدية صباح اليوم بحضور مديرها ثابت الطريفي وقائد شرطة الشارقة اللواء سيف الزري الشامسي وممثلين عن هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، ومساعدي مدير عام البلدية ولفيف من المسؤولين، بجولة في منطقة القادسية للوقوف على سير أعمال الإخلاء والاستماع لملاحظات السيدة صاحبة الملاحظة في برنامج الخط المباشر حول وجود عمّال يقيمون في المنطقة وهي غير مخصصة لهم، والالتقاء بمجموعة من العائلات القاطنة في ذات المنطقة للاستماع لملاحظاتها واستفساراتها.

و أكد ثابت الطريفي أن البلدية بدأت منذ أمس بالتنفيذ الفوري لتوجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة وشكلت فرق عمل، لعمل مسح كامل للمنطقة وحصر أعداد المساكن المخالفة والتي يقطنها عمّال وعزّاب، حيث أشعرت أكثر من 60 مسكناً بضرورة الإخلاء الفوري خلال مدة محددة وقصيرة، كما قامت بالتعاون مع هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة بقطع الخدمات عن المساكن التي يوجد بها تجاوزات من قبل قاطنيها، مشيراً إلى أن الحملة مستمرة لغاية الانتهاء من إخلاء المنطقة بالكامل ممن لا يسمح لهم السكن بها.

ونوّه الطريفي إلى أن البلدية قامت بتشكيل فريق عمل من قطاع الهندسة والمباني للوقوف على السلامة الإنشائية للمباني، ورصد أية تجاوزات سكنية أو تقسيمات هندسية مخالفة، مشيراً إلى أن البلدية قامت بتسليم الملاك أو المستأجرين المباشرين إشعارات بالمراجعة ومخالفتهم نظراً لتأجير المساكن بالباطن بصورة مخالفة للأنظمة والقوانين.

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من جانبه أكد اللواء سيف الزري الشامسي أن القيادة العامة لشرطة الشارقة باشرت مهامها في التنفيذ الفوري لتوجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة، والتعاون مع بلدية مدينة الشارقة، وهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، وتقديم كافة الدعم اللازم ما يضمن توحيد الجهود في إخلاء المنطقة من المخالفين والحفاظ على راحة وسلامة وأمن القاطنين في تلك المنطقة من الأسر والعائلات.

وفي سياق متصل أكد الدكتور المهندس راشد الليم رئيس هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة أن الهيئة حريصة على تعزيز التعاون والتنسيق مختلف الجهات الحكومية وتنفيذ توجيهات حاكم الشارقة والعمل مع البلدية والشرطة لأداء دورها خلال هذه الحملة وقطع الخدمات عن المساكن المخالفة، وإخلاء المنطقة من المخالفين باعتبار أن هناك مناطق محددة ومخصصة لهم بعيداً عن مناطق الأسر والعائلات.

وأشادت بلدية مدينة الشارقة بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة الشارقة وهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة لتنفيذ توجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة، وإخلاء المنطقة من العمال والعزاب والسماح فقط بالسكن فيها للأسر والعائلات، كون سكن العزاب وسط العائلات يشكل تهديداً مباشراً للأسر التي تقطن في تلك المنطقة، كما سيستمر هذا التعاون لتطبيق الإجراءات ذاتها على المناطق الأخرى المشابهة والحد من مخالفات نظام التسكين في إمارة الشارقة بجميع أنواعها.

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