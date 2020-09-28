الامارات | طقس الغد صحو إلى غائم جزئيا أحيانا

شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الغد صحو إلى غائم جزئيا أحيانا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئيا أحيانا، مع فرصة تكون السحب الركامية شرقا وشمالا بعد الظهر قد يصاحبها سقوط أمطار، ورطبا ليلا وصباح "الأربعاء" خاصة غربا، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا نهارا مثيرة للغبار.

حركة الرياح .. جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 18 - 30 كم/س، تصل إلى 40 كم/س أحيانا.

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يكون الموج في الخليج العربي خفيفا إلى متوسط .. ويحدث المد الأول عند الساعة 12:52 والمد الثاني عند 23:47 والجزر الأول عند الساعة 17:52 والجزر الثاني عند الساعة 06:29 .

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا إلى متوسط .. ويحدث المد الأول عند 08:37 والمد الثاني عند الساعة 20:34 والجزر الاول عند الساعة 14:54 والجزر الثاني عند الساعة 02:49 .

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