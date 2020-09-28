الامارات | بالفيديو.. إطلاق القمر الاصطناعي الإماراتي "مزن سات" بنجاح إلى الفضاء

شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. إطلاق القمر الاصطناعي الإماراتي "مزن سات" بنجاح إلى الفضاء والان نبدء بالتفاصيل



الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انطلق قبل قليل بنجاح من قاعدة بليسيتسك الفضائية الروسية الصاروخ "سويوز" الذي يحمل القمر الإصطناعي "مزن سات" إلى مداره في رحلته العلمية لدراسة الغلاف الجوي للأرض.

ويأتي إطلاق القمر الاصطناعي البيئي المصغر "مزن سات" ضمن خطط برنامج التعليم الفضائي بالجامعات التابع لوكالة الإمارات للفضاء والهادف إلى تأسيس بنية تعليمية وعلمية متكاملة وتطوير الكوادر الوطنية الشابة وتشجيعهم على العمل في قطاع الفضاء من خلال توفير فرصة فريدة للطلبة لتحويل المعرفة النظرية المكتسبة إلى ممارسة وتطبيق عملي مدعوم بتجارب ملهمة من أبرز المهندسين وخبراء هندسة الفضاء في الدولة.

وسيتولى فريق من طلبة الدراسات العليا في جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا والجامعة الأمريكية في رأس الخيمة برصد ومعالجة وتحليل البيانات التي يرسلها "مزن سات" إلى المحطة الأرضية الرئيسية في مختبر الياه سات في جامعة خليفة والمحطة الأرضية الفرعية في الجامعة الأمريكية في رأس الخيمة.

وقام فريق العمل خلال الشهرين الماضيين بإنجاز كافة الاختبارات والتجارب النهائية التي تسبق عملية الإطلاق بما في ذلك اختبارات التوافق والجاهزية واختبار الفراغ الحراري البيئي وكذلك اختبارات الاهتزاز للاستعداد النهائي للإطلاق.

ويصنف "مزن سات" ضمن فئة الأقمار الاصطناعية النانومترية حيث تبلغ أبعاده 10 × 10 × 30 سنتيمترا ووزنه 2.7 كيلوغرام واستغرقت عمليات تطويره ثلاث سنوات عمل خلالها الطلبة على المراحل المختلفة من المشروع وشملت وضع خطة العمل وتطوير وتنفيذ التصاميم اللازمة ثم القيام بتطوير وتصنيع الأجزاء الرئيسية للقمر بالإضافة إلى المحطة الأرضية والكاميرا الرقمية.

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وشارك الطلبة أيضا بإجراء التجارب والاختبارات للـتأكد من جاهزية الأجهزة العلمية التي سيحملها وكذلك قدرته على تلقي الأوامر وإرسال البيانات والصور المطلوبة بنجاح كما طور الطلاب الخوارزميات الخاصة بمعالجة البيانات العلمية التي سيلتقطها القمر.

وسيقوم "مزن سات" عند وصوله إلى مداره بعملية رصد الغازات الدفيئة المسببة للاحتباس الحراري مثل غاز الميثان وثاني أوكسيد الكربون وقياس توزيعهما في الغلاف الجوي.

ومن جانبها قالت سارة الأميري، وزيرة دولة للتكنولوجيا المتقدمة، في حسابها على "تويتر": " تم اليوم إطلاق مزن سات أول قمر اصطناعي نانومتري للأغراض البيئية في دولة الامارات. سيعمل القمر الاصطناعي على قياس مستويات غازي الميثان وثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي باستخلام مقياس طيفي للأشعة تحت الحمراء".

وأضافت: "تم تطوير القمر الاصطناعي ضمن برنامج نقل المعرفة التعليمي في وكالة الإمارات للفضاء وذلك بمشاركة 30 طالب من جامعة خليفة والجامعة الأمريكية في رأس الخيمة. تساهم هذه المشاريع في بناء وتطوير قدرات الطلبة من خلال توفير الفرصة لهم في تطبيق المعرفة التي اكتسبوها اثناء دراستهم."

وبارك الأميري للطلبة والمعلمين القائمين على هذا المشروع بقولها: "فخورون بقدرات وكفاءات شباب دولة الإمارات ونبارك لجميع الطلبة والمعلمين والمهندسين القائمين على هذا المشروع."

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