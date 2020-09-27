الامارات | 60 خدمة بـ7 لغات في مركز شرطة ذكي بدبي للسيليكون

شكرا لقرائتكم خبر عن 60 خدمة بـ7 لغات في مركز شرطة ذكي بدبي للسيليكون والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - افتتح القائد العام لشرطة دبي الفريق عبدالله خليفة المري، في منطقة واحة دبي للسيليكون (ووك ان)، مركز الشرطة الذكي(SPS) الثاني عشر على مستوى الإمارة، والذي يقدم 60 خدمة جنائية ومرورية ومجتمعية بسبع لغات على مدار 24 ساعة طيلة أيام الأسبوع، وذلك بحضور نائب الرئيس والرئيس التنفيذي لسلطة واحة دبي للسيليكون الدكتور محمد الزرعوني، ومساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، وعدد من الضباط والمعنيين.

وأكد الفريق المري أن شرطة دبي تهدف إلى تعميم تجربة مركز الشرطة الذكي في مختلف مناطق الإمارة، نظراً لنجاحه في تقديم الخدمات دون تدخل بشري، لافتاً إلى أن شرطة دبي ستمضي قدماً نحو افتتاح مثل تلك المراكز في مختلف المناطق التجارية والسكنية، انطلاقاً من حرص شرطة دبي على تقديم أرقى الخدمات الشرطية الذكية المبتكرة لأفراد الجمهور، بما يحقق تطلعات القيادة في إسعاد المجتمع وتمكين المتعاملين من الحصول على الخدمات بسهولة ويسر وفق عملية سريعة تتسم بالجودة والكفاءة.

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وقال الدكتور محمد الزرعوني: «تشكل استضافة واحة دبي للسيليكون للمركز الذكي المتكامل الأول من نوعه لشرطة دبي، محطة مهمة في توفير أفضل الخدمات للمجتمع والارتقاء بالحياة بكافة جوانبها، وعقد الشراكات الاستراتيجية المثمرة مع الجهات الفاعلة لتبنّي أحدث تطبيقات التكنولوجيا، ووضع الخدمات الذكية في متناول الناس للاستفادة من التقنيات التي تسهل حياتهم».

وأضاف: «تتضافر جهود سلطة واحة دبي للسيليكون وشرطة دبي في افتتاح مركز الشرطة الذكي الأول من نوعه والذي يرتقي بالخدمات المقدمة لمجتمع الإمارة، ويعزز مبادرة دبي مدينة ذكية، ويرسخ جاذبيتها لتكون المدينة الأفضل عالمياً للحياة برؤيتها العصرية، تماشياً مع مضمون وثيقة 4 يناير 2020 التي أعلنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لقيادة تحولات نوعية في دبي خلال الفترة المقبلة».

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