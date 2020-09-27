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الامارات | بدء تطبيق خدمة الحجز الذكي للمركبات المخالفة في المنزل بأم القيوين من الغد

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أم القيوين - الإمارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت القيادة العامة لشرطة أم القيوين عن بدء تطبيق خدمة الحجز الذكي للمركبات المخالفة لقانون السير والمرور في المنزل بدلاً من حجزها في ساحة حجز المركبات اعتباراً من يوم غد الاثنين 28 سبتمبر الجاري، وذلك بتثبيت جهاز إلكتروني في المركبات المقرر توقيع الحجز عليها ضمن إطار سعي شرطة أم القيوين لتعزيز التحول الذكي في تقديم الخدمات.

وأوضح مدير إدارة المرور والدوريات بشرطة أم القيوين العقيد سعيد عبيد بن عران، أن تفعيل خدمة الحجز الذكي للمركبات جاء تسهيلاً على المتعاملين في حجز مركباتهم في منازلهم بعيداً عن ساحة حجز المركبات، من خلال تركيب جهاز إلكتروني تتم متابعته وإرسال إشعارات مباشرة إلى المعنيين بمراقبة تحرك المركبات المحجوزة.

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وأضاف أنه بإمكان المتعامل طلب الخدمة من خلال الحضور بمركبته إلى مركز خدمات المرور والترخيص وتقديم الطلب، ثم يقوم فريق تقني بتركيب الجهاز وربطه إلكترونياً مع نظام المخالفات ونظام المراقبة على مدار الساعة وفي حال تم تحريك المركبة تفرض على المركبة غرامة مالية ومدة حجز جديدة.

وأشار العقيد سعيد عبيد إلى أن نظام الحجز الذكي للمركبات المخالفة يدعم حفظ المركبة من التأثر بالظروف الجوية المختلفة في حين تم حجزها في ساحة الحجز، وأكد أن القيادة العامة لشرطة أم القيوين جاهزة لبدء استقبال طلبات الحجز الذكي من المتعاملين الراغبين بحجز مركباتهم في منازلهم.
   

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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