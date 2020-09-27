الامارات | إزالة ورم سرطاني نادر من فخذ سيدة عشرينية في مستشفى توام

شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة ورم سرطاني نادر من فخذ سيدة عشرينية في مستشفى توام والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قام فريق جراحة أورام العظام في مستشفى توام، أحد منشآت شركة أبوظبي للخدمات الصحية – "صحة" بإزالة نوعا نادراً من السرطان "ساركوما إيوينغ الفطرية" خارج الهيكل العظمي من الجانب الأمامي للفخذ الأيسر لدى أم لطفلين تبلغ من العمر 21 عامًا من سوريا، إذ كانت المريضة تعاني آلامًا شديدة جعلتها طريحة الفراش، وقد تم نقلها إلى مستشفى توام بسبب توفر الخبرة في مركز الأورام متعدد التخصصات والمعدات الطبية المتطورة.

وبلغ حجم الورم 26 سم بشكل رأسي-ذنبي، و 21 سم عرضيًا و 20 سم من الناحية الأمامية الخلفية، وكان وزنه 2.9 كيلوجرامًا ويشغل عدة أجزاء، واستغرقت العملية التي كللت بالنجاح قرابة 8 ساعات، حيث تطلب التعقيد الشديد الناجم عن هذا الورم بما في ذلك استئصال واستبدال الشريان الفخذي بضع ساعات من الجراحة المجهرية لإزالة الورم جذريًا ومعالجة عيب الأنسجة الرخوة باستخدام طعم جلدي بشكل تام، وقد تعافت المريضة بعدها تمامًا وغادرت المستشفى في غضون 11 يومًا فقط، إذ كما تلقت المريضة العلاج الكيميائي المساعد الجديد.

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جدير بالذكر أن هذا النوع من الأورام الخبيثة، يصيب بشكل رئيس المراهقين والشباب ويمثل 2٪ من سرطانات الأطفال، وتبلغ نسبة البقاء على قيد الحياة لمدة خمس سنوات حوالي 70٪.

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