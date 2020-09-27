الامارات | سكيك

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تأمين

طالب مستأجرون في الشارقة الجهات الرسمية بالتدخل لوقف استغلال بعض المكاتب العقارية والملاك للمستأجرين، خصوصاً في ما يتعلق بالخصومات غير المستحقة من مبالغ التأمين عند الإخلاء، إضافة إلى التأخير المتعمد في صرف المبلغ. وقال أحدهم إن المالك طلب منه الانتظار شهراً كاملاً لتسلم التأمين من دون مبرر.

تعقيم

اقترح مستهلكون إلزام مراكز التسوق بتعقيم الأسطح المشتركة باستمرار، خصوصاً كاونترات الدفع، في إطار التدابير الاحترازية للتصدي لمخاطر فيروس كورونا، لافتين إلى أن هذه الأسطح تستخدم بكثرة طوال اليوم.

إيجار

رفضت الإدارة المسؤولة عن مبنى سكني في دبي، تخفيض قيمة الإيجار السنوي للسكان بحيث يتساوون في الإيجار مع المستأجرين الجدد، وذكر سكان أن الفروق السعرية تصل إلى نحو 3000 درهم لمصلحة المستأجرين الجدد.

فواتير

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قال قراء إن موظفي شركات لتوزيع أسطوانات الغاز، يتهربون من إعطاء المتعاملين فواتير عند استبدال الأسطوانات، والتذرع بعدم وجود فواتير بحوزتهم، ما يتيح المجال للبعض لفرض زيادات سعرية مقارنة بالأسعار الرسمية المقررة.

معقمات

اشتكى قراء رداءة بعض أنواع المعقمات المستخدمة في مداخل المباني السكنية، مشككين في قدرتها على قتل الفيروسات، إذ لا تصدر منها رائحة مادة الكحول، فضلاً عن كونها لزجة بطريقة تثير الاشمئزاز.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.

نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

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