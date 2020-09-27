الامارات | 500 درهم و4 نقاط غرامة سير الشاحنات أثناء الضباب بأبوظبي

شكرا لقرائتكم خبر عن 500 درهم و4 نقاط غرامة سير الشاحنات أثناء الضباب بأبوظبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قررت شرطة أبوظبي إيقاف حركة سير الشاحنات والمركبات الثقيلة والحافلات من السير على طرق إمارة أبوظبي الداخلية والخارجية أثناء تشكل الضباب لحين وضوح الرؤية. وذكرت أنها ستخالف الحافلات المتحركة على الطرقات أثناء تشكل الضباب بالغرامة المالية وقدرها 500 درهم وأربع نقاط مرورية حسب القرار الوزاري رقم 178 لسنة 2017 بشأن قواعد وإجراءات الضبط المروري وفق المادة رقم 104 «السير في أوقات الضباب بالمخالفة لتعليمات الجهة المعنية». وأوضحت أن هذا الإجراء يسهم في تعزيز السلامة المرورية، حفاظاً على الجميع بتجنب وقوع الحوادث ضمن نطاق الأولوية الاستراتيجية لجعل الطرق أكثر أمناً. وحثت سائقي المركبات الثقيلة والشاحنات والحافلات على الالتزام بقرار منع سيرها أثناء الضباب. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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