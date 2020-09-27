الارشيف / اخبار الخليج / اخبار الإمارات

الامارات | إعفاء كبار المواطنين من رسوم المواقف العامة في دبي

0 نشر
الإمارات اليوم - دبي 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن إعفاء كبار المواطنين من رسوم المواقف العامة في دبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعفت هيئة الطرق والمواصلات بدبي كبار المواطنين (60 عاماً وما فوق)، من رسوم المواقف العامة في الإمارة.

وأكدت الهيئة أنه يتعين على كبار المواطنين الراغبين في الاستفادة من الخدمة، تقديم طلب الحصول على تصاريح الإعفاء من رسوم المواقف العامة في دبي للحصول على الإعفاء.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news

Share
طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | إعفاء كبار المواطنين من رسوم المواقف العامة في دبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا