الامارات | إعفاء كبار المواطنين من رسوم المواقف العامة في دبي

شكرا لقرائتكم خبر عن إعفاء كبار المواطنين من رسوم المواقف العامة في دبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعفت هيئة الطرق والمواصلات بدبي كبار المواطنين (60 عاماً وما فوق)، من رسوم المواقف العامة في الإمارة. وأكدت الهيئة أنه يتعين على كبار المواطنين الراغبين في الاستفادة من الخدمة، تقديم طلب الحصول على تصاريح الإعفاء من رسوم المواقف العامة في دبي للحصول على الإعفاء. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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