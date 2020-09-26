ناتالي حنظل تنضم لأسرة كتّاب "الناشر الأسبوعي"

انضمت الشاعرة ناتالي حنظل، الحائزة على جوائز أدبية مرموقة، إلى أسرة كُتّاب مجلة "الناشر الأسبوعي"، لتكتب للمرة الأولى في مجلة عربية، وترتحل بالقراء عبر زاويتها الشهرية "رحلات"، بدءاً من عدد أكتوبر 2020. وفي إطلالتها الأولى تتناول مؤلفة "النجمة الخفيّة" كيف واجهت، مع أدباء مثلها من أصول شرقية، قبل 19 عاماً في نيويورك، "الصورة النمطية السلبية" عن الشرق بما فيه الوطن العربي، موضحة أنها مع الشاعرة "تينا تشانغ" والشاعر "رافي شانكار" اتجهوا إلى "الشعر بوصفه أفضل وسيلة للرد". وتؤكد في زاويتها الأولى أن المؤلفين متعددي الأصول تحوّلوا خلال عقدين "من غير مرئيين تقريباً إلى كونهم في طليعة مبدعي الأدب الذي يُنتج في أميركا اليوم".

وعن انضمامها لنخبة الكتاب في "الناشر الأسبوعي"، قال رئيس هيئة الشارقة للكتاب، رئيس التحرير، سعادة أحمد بن ركاض العامري: "تعد الشاعرة والأستاذة في جامعة كولومبيا في نيويورك، ناتالي حنظل، من أبرز الأصوات الشعرية في الولايات المتحدة، وانضمامها لأسرة المجلة يُشكّل إضافة نوعية جديدة لمسيرة (الناشر الأسبوعي) التي تصدرها الهيئة".

وأكد العامري أن المجلة عملت منذ اطلاقها على دعم المشروع الثقافي الذي يقوده صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، وفتحت للقارئ نافذة على مجموعة متنوعة وواسعة من الدراسات الثقافية والتحقيقات وغيرها، لافتاً إلى أنها تشكّل جسراً للتواصل بين الثقافات ومشروعاً يعرّف بالمنجزات الانسانية.

من جانبها، عبّرت مؤلفة "شاعرة في الأندلس"، التي ترجمت أعمالها إلى أكثر من 16 لغة، عن سعادتها بالانضمام لأسرة كتّاب "الناشر الأسبوعي"، وقالت: "أتطلع بشغف إلى التواصل مع القراء والمثقفين والمبدعين العرب، من خلال الزاوية (رحلات) التي اخترت لها هذا الاسم الموحي بأن القراءة سفر داخل الثقافات والأزمنة".

واستقطبت المجلة منذ صدورها نخبة من أبرز الكتّاب والأدباء والباحثين والنقاد والصحافيين من مختلف دول العالم، ومن بينهم المستعرب البولندي مارك جيكان، والشاعر والباحث هاتف جنابي، والشاعرة البوسنية نايدا مويكيتش، والناقد ضياء خضير، والشاعرة خلود المعلا، والباحثة الأرجنتينية ماريا بلالتا، والدكتورة عبير عبد الحافظ، والروائي والشاعر عبد الهادي سعدون، والشاعر والمترجم تحسين الخطيب، والشاعر والناقد أنطوان جوكي، والشاعر والروائي والكاتب الصحافي عبده وازن، والباحث يوسف رحايمي والكاتب القصصي يوسف ضمرة.