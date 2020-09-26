الامارات | 3 طلاب يبتكرون جهازاً لخفض سرعة المركبات على الطرق

شكرا لقرائتكم خبر عن 3 طلاب يبتكرون جهازاً لخفض سرعة المركبات على الطرق والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ابتكر ثلاثة طلاب من ثانوية التكنولوجيا التطبيقية في مدينة العين جهازاً لتخفيض سرعة المركبات الزائدة على الطرق عن طريق تثبيت حساسات على أعمدة الإشارات في مواقع عبور المشاة والشوارع العامة، ما يسهم في الحد من الحوادث المرورية الناجمة عن السرعة الزائدة.

وقال الطلاب حارب حمدان النعيمي، وعمر محمد العيساي، وسلطان عبدالرحمن المعمري، لـ«الإمارات اليوم»، إن عمل «خافض السرعة» يختلف عن الرادار الذي يراقب السرعة على الطرق ولا يمنع قائدي المركبات من السرعة، وتخفيضها بصورة مفاجئة عند كل رادار، ما يتسبب في وقوع حوادث، ولكن «خافض السرعة» يجبر السيارات على عدم تجاوز السرعة.

ولفتوا إلى أن السيارة عندما تقترب من الحساسات المثبتة على أعمدة الإشارات، تصدر إشارات إلى «موتور» السيارة التي تتجاوز السرعة، ما يؤدي إلى انخفاضها تدريجياً، مؤكدين أن مشروعهم الذي أنجزوه في ستة أشهر كلفهم نحو 600 درهم.

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وأضافوا «قمنا بعمل نظامين: الأول خاص بالمركبات التي تسير بسرعة عالية على طريق خارجي وتريد دخول منطقة سكنية، وفيه تعمل الحساسات المثبتة على أعمدة الإشارات على خفض السرعة، والنظام الثاني للمشاة، حيث يستطيع أي شخص يريد عبور الطريق أن يضغط على زر على عمود الإشارة، ومن ثم فإن سرعة السيارة تنخفض تلقائياً بشكل تدريجي».

وأشاروا إلى أنهم شاركوا بالمشروع في المهرجان الوطني للعلوم والتكنولوجيا والابتكار الذي نظمته وزارة التربية والتعليم فبراير الماضي.

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