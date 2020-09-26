الامارات | شرطة دبي تحرّر 274 مخالفة لوسائل بحرية في 9 أشهر

شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة دبي تحرّر 274 مخالفة لوسائل بحرية في 9 أشهر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفاد مدير مركز شرطة الموانئ في شرطة دبي، العقيد سعيد المدحاني، بأن المركز حرّر 274 مخالفة بحق الوسائل البحرية منذ بداية العام الجاري حتى شهر سبتمبر الجاري، بينها 228 مخالفة لدراجات مائية و46 مخالفة لسفن خاصة وسياحية.

وأوضح أن المخالفات الصادرة بحق مالكي الدراجات المائية كانت بسبب انتهاء صلاحية التراخيص الخاصة باستخدامها، والدخول في أماكن ممنوعة مثل المناطق المُعدة للسباحة والشواطئ الفندقية، إلى جانب عدم الالتزام بالأوقات المُحددة لاستخدام الدراجات المائية من شروق الشمس إلى غروبها.

وأكد المدحاني أن مخالفات الدراجات المائية توزعت بين المناطق الشاطئية في جميرا والممزر، موضحاً أن قيادة الدراجة المائية منتهية الصلاحية غرامتها 1000 درهم، واستعمالها في الأوقات غير المُصرح بها غرامتها 2000 درهم.

ودعا مستخدمي الدراجات المائية إلى الالتزام بالقوانين والتأكد من توافر معدات السلامة العامة من سترة النجاة، والصيانة الدورية، والحرص على عدم الاقتراب من السفن الخاصة والسياحية، والالتزام بالسرعات المُحددة التي لا تتجاوز 5 إلى 7 أميال بحرية، وعدم تحميل الدراجة فوق طاقتها وذلك حفاظاً على حياتهم وسلامتهم، مُنبهاً إلى أن قيمة مخالفة عدم ارتداء معدات السلامة العامة على الدراجات المائية تصل إلى 3000 درهم.

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ولفت المدحاني إلى أن المخالفات المُتعلقة بالسفن السياحية والخاصة تنوّعت بين الدخول في الأماكن الممنوعة، والتي تصل غرامتها إلى 5000 درهم، واستخدام الوسيلة البحرية رغم انتهاء صلاحيتها وغرامتها 1000 درهم، والإبحار في الأماكن المحظورة في الإمارة وغرامتها 5000 درهم.

وطالب مالكي السفن السياحية والخاصة بضرورة التأكد من الصيانة الدورية، والتحقق من الحالة الجوية قبل ارتياد البحر، والتحقق من توافر معدات النجاة على متنها، داعياً في الوقت ذاته إلى تفعيل (خدمة أبحر بأمان) المتوافرة في التطبيق الذكي لشرطة دبي، وذلك لضمان سرعة الاستجابة مع الحالات الطارئة، أو الاتصال على الرقم 999 في حالة الطوارئ.

3000

درهم قيمة مخالفة عدم ارتداء مستخدمي الدراجات المائية معدات السلامة.

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