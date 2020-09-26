الامارات | 1008 إصابات جديدة بـ«كورونا» و882 حالة شفاء

شكرا لقرائتكم خبر عن 1008 إصابات جديدة بـ«كورونا» و882 حالة شفاء والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تماشياً مع خطة لتوسيع وزيادة نطاق الفحوص في الدولة، أجرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع 92 ألفاً و58 فحصاً جديداً خلال الـ24 ساعة الماضية، بهدف الاكتشاف المبكر، وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد ـ 19) والمخالطين لهم وعزلهم.

وأسهم تكثيف إجراءات التقصي، وتوسيع نطاق الفحوص على مستوى الدولة، في الكشف عن 1008 إصابات جديدة بالفيروس، ليبلغ مجموع الحالات المسجلة في الدولة 89 ألفاً و540 حالة. كما أعلنت الوزارة عن وفاة شخصين من تداعيات الإصابة، ليبلغ عدد الوفيات في الدولة 409 حالات. وأعربت عن تعازيها لذوي المتوفين، وتمنياتها بالشفاء للمصابين، مهيبة بأفراد المجتمع التعاون مع الجهات الصحية، والتقيد بالتعليمات، والالتزام بالتباعد الاجتماعي، ضماناً لسلامة الجميع. كما أعلنت الوزارة عن شفاء 882 حالة جديدة لمصابين بالفيروس، وتعافيهم من أعراض المرض، ليرتفع مجموع حالات الشفاء المسجلة في الدولة إلى 78 ألفاً و819 حالة.

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مجموع حالات الوفاة الناجمة عن الإصابة بالفيروس في الإمارات.

- «الصحة» طالبت أفراد المجتمع بالتعاون مع الجهات الصحية والتقيد بالتباعد الاجتماعي.

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