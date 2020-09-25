الامارات | شرطة دبي تحرر 274 مخالفة بحق الوسائل البحرية منذ بداية العام الجاري

شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة دبي تحرر 274 مخالفة بحق الوسائل البحرية منذ بداية العام الجاري والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حرر مركز شرطة الموانئ في شرطة دبي، 274 مخالفة بحق الوسائل البحرية منذ بداية العام الجاري وحتى شهر سبتمبر الحالي، بينها 228 مخالفة للدراجات المائية و46 مخالفة للسفن الخاصة والسياحية.

و أوضح العقيد سعيد المدحاني مدير مركز شرطة الموانئ أن المخالفات الصادرة بحق مالكي الدراجات المائية كانت بسبب انتهاء صلاحية التراخيص الخاصة باستخدامها، والدخول في الأماكن الممنوعة كالمناطق المُعدة للسباحة والشواطئ الفندقية، إلى جانب عدم الالتزام بالأوقات المُحددة لاستخدام الدراجات المائية من شروق الشمس إلى غروبها.

وأكد العقيد المدحاني أن مخالفات الدراجات المائية توزعت بين المناطق الشاطئية في الجميرا والممزر، مشدداً على أن قيادة الدراجة المائية منتهية الصلاحية غرامتها 1000 درهم، وأن استعمالها في الأوقات غير المُصرح بها غرامتها 2000 درهم.

ودعا مستخدمي الدراجات المائية إلى الالتزام بالقوانين والتأكد من توافر معدات السلامة العامة من سترة النجاة، والصيانة الدورية، والحرص على عدم الاقتراب من السفن الخاصة والسياحية، والالتزام بالسرعات المُحددة التي لا تتجاوز 5 إلى 7 أميال بحرية، وعدم تحميل الدراجة فوق طاقتها وذلك حفاظاً على حياتهم وسلامتهم، مُنبهاً في الوقت ذاته إلى أن مخالفة عدم ارتداء معدات السلامة العامة على الدراجات المائية تصل إلى 3 آلاف درهم.

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ولفت العقيد المدحاني إلى أن المخالفات المُتعلقة بالسفن السياحية والخاصة تنوعت بين الدخول في الأماكن الممنوعة والتي تصل قيمتها إلى 5 آلاف درهم، واستخدام الوسيلة البحرية رغم انتهاء صلاحيتها وغرامتها 1000 درهم، والإبحار في الأماكن المحظورة في الإمارة وغرامتها 5 آلاف درهم.

وطالب مالكي السفن السياحية والخاصة إلى ضرورة التأكد من الصيانة الدورية، والتحقق من الحالة الجوية قبل ارتياد البحر، والتحقق من توفر معدات النجاة على متنها، داعياً في الوقت ذاته إلى تفعيل /خدمة أبحر بأمان/ المتوفرة في التطبيق الذكي لشرطة دبي وذلك لضمان سرعة الاستجابة مع الحالات الطارئة، أو الاتصال على الرقم 999 في حالة الطوارئ.

وأكد العقيد المدحاني على الجاهزية العالية لدوريات الأمن البحري في تأمين الملاحة البحرية ورصد المخالفين، وعلى جاهزية دوريات الإنقاذ البحري في التعامل مع الحوادث البحرية الطارئة والاستجابة لها في أقل وقت ممكن وعلى مدار 24 ساعة، وذلك تماشياً مع توجيهات القيادة العامة لشرطة دبي، مشدداً على أن أفراد شرطة دبي يعملون من أجل سعادة أفراد المجتمع وأمنهم والحفاظ على سلامتهم.

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