الامارات | شرطة رأس الخيمة تضبط 820 مركبة مهجورة ومهملة

شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة رأس الخيمة تضبط 820 مركبة مهجورة ومهملة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 25 سبتمبر 2020

أسفرت حملة رصد المركبات المهجورة والمهملة، التي اطلقتها شرطة رأس الخيمية في 5 يوليو الماضي عن ضبط 820 مركبة في مهجورة ومهملة بمختلف ميادين الإمارة ،وتستهدف المبادرة تحقيق الهدف الاستراتيجي الأول لوزارة الداخلية الرامي إلى تعزيز الأمن والأمان، من خلال الحد من الظواهر والمناظر التي قد تؤثر سلباً على المظهر الحضاري والسياحي للامارة .

و ترمي الحملة التي أطلقت بتوجيهات سعادة اللواء علي عبد الله بن علوان النعيمي قائد عام شرطة رأس الخيمة، إلى ضمان بيئة مستدامة، لتعزيز الأمن والأمان في إمارة رأس الخيمة، حيث واصلت إدارة المرور والدوريات حملتها الميدانية لرصد المركبات المهجورة والمهملة تحت شعار / معاً لبيئة مستدامة / .

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وأوضح العميد الدكتور محمد سعيد الحميدي مدير عام العمليات المركزية، استمرار فرق عمل مرور شرطة رأس الخيمة، في رصد المركبات المهجورة والمهملة، التي تشوه المظهر العام في الطرق والأحياء وأمام الورش والكراجات.

وحرصاً على تحقيق بيئة مستدامة خالية من التشويه تعكس الوجه الحضاري للإمارة، التقى العميد أحمد الصم النقبي مدير إدارة المرور والدوريات ، مع فريق رصد المركبات المهجورة والمهملة، في ميدان العمل بساحة حفظ المركبات، حيث تم التأكيد على أعضاء فريق الرصد بمواصلة الجهود لرصد هذه المركبات التي تشوه المظهر العام، وتطبيق الإجراءات القانونية المرورية المتبعة بشأنها.

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