الامارات | مواطنة تبتكر منصة إلكترونية لتمكين المرأة من الاستثمار العقاري

شكرا لقرائتكم خبر عن مواطنة تبتكر منصة إلكترونية لتمكين المرأة من الاستثمار العقاري والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - صممت الشابة الإماراتية لطيفة عيسى بن حيدر منصة رقمية متخصصة «بَيتُكِ»، لتثقيف المرأة في مجال الاستثمارات العقارية، وفازت من خلالها في منافسات الشباب التقنية، التي أُقيمت في إطار برنامج «أبوظبي تُلهِم»، وتفوقت على 173 مشاركاً، راوحت أعمارهم بين 18 و29 عاماً من مختلف الجنسيات.

وأوضحت لطيفة، لـ«الإمارات اليوم»، أنها تخرجت هذا العام في الجامعة الأميركية بالشارقة تخصص إدارة أعمال، وإدارة مالية، مشيرة إلى أن مشروع «بَيتُكِ» عبارة عن منصة إلكترونية تمكّن المرأة الإماراتية من الاستثمارات الصغيرة في العقارات، لتمكينها من تحقيق الازدهار المالي.

وعزت فكرة مشروعها إلى رغبتها في دعم النساء وتشجيعهن على المضي خطوة إلى الأمام، وعدم التردد أو الخوف من مجال الاستثمار، خصوصاً بعد توصلها خلال مسيرتها في البحوث المرتبطة بهذا المجال، والمقابلات المتنوعة مع النساء من مختلف الأعمار، إلى أن الكثيرات من النساء لديهن اهتمام بمجال الاستثمار والعقار، لكن هناك عوائق ومنها التردد والخوف من الانضمام لمجال الاستثمار، وعدم الثقة بالنفس، وعدم توفر المبلغ الكافي للاستثمار في العقار.

ولفتت إلى أن مشروع «بيتكِ» عبارة عن موقع يسمح للمواطنات ببدء مجال الاستثمار العقاري، بمبالغ بسيطة، حيث تستطيع المرأة المواطنة استثمار 5000 درهم.

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وقالت: «منصة «بَيتُكِ» ستتحول إلى شركة مع بداية العام المقبل 2021، حيث ستقدم الشركة فرص الاستثمار في العقارات على الموقع الذي سيتوفر في شهر يناير المقبل، والتعليم في مجال التمويل الشخصي والاستثمار».

وأشارت إلى أنها تلقت دعماً ومساندة من مركز دبي التكنولوجي لريادة الأعمال، التابع لواحة السيليكون، ودبي للمشاريع الناشئة التابع لغرفة تجارة دبي.

- «بيتكِ» موقع يسمح للمواطنات بالاستثمار العقاري، بمبالغ بسيطة.

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