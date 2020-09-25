الامارات | «الهوية والجنسية»: استئناف إصدار «أذونات الدخول»

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شكرا لقرائتكم خبر عن «الهوية والجنسية»: استئناف إصدار «أذونات الدخول» والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية استئناف العمل بشأن إصدار مختلف التأشيرات، في ما عدا تصاريح العمل.
وأوضحت أن القرار يأتي في إطار تخفيف القيود، وتعزيز جهود الدولة نحو دعم خطط التعافي، ودعم عجلة النمو، بالتزامن مع تمكين منظومة العمل القائمة على تحقيق الاتزان الحيوي بين الإجراءات والتدابير الوقائية من جهة، وعودة المناخ السياحي والاقتصادي ومختلف الجوانب التنموية من جهة ثانية.
وأشارت الهيئة إلى أن القرار جاء استجابة للمعطيات الراهنة، المتمثلة في حزمة التدابير الاحترازية، وآليات السفر المتخذة لدى قطاع النقل الجوي، إلى جانب تطبيق مختلف الممارسات الرامية إلى الحد من تبعات تفشي جائحة «كوفيد-19».
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