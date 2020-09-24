الامارات | خالد بن محمد بن زايد يتلقى الجرعة الأولى من لقاح «كوفيد-19»

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شكرا لقرائتكم خبر عن خالد بن محمد بن زايد يتلقى الجرعة الأولى من لقاح «كوفيد-19» والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تلقى سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، أمس، الجرعة الأولى من لقاح «كوفيد-19»، خلال زيارته إلى مدينة الشيخ خليفة الطبية في أبوظبي، دعماً منه للبرنامج الوطني لاستخدام اللقاح في الدولة، وتشجيعاً لكوادر القطاعات الحيوية.
وتفقد سموه إجراءات اليوم الأول من عملية إعطاء لقاح «كوفيد-19» للكوادر العاملة بالقطاعات الحيوية من خط الدفاع الأول في الإمارة، بعدما أجازت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، الأسبوع الماضي، استخدامه للعاملين في خط الدفاع الأول.
وتقدم سموه متلقي اللقاح، مؤكداً اهتمام القيادة بالعاملين في خط الدفاع الأول، وحرصها على ضمان أقصى درجات السلامة والأمان لهم.
وقد أثبتت التجارب التي أجريت في الدولة، وشارك فيها أكثر من 31 ألف متطوع، من 125 جنسية، أن اللقاح آمن وفعال، ونتجت عنه استجابة قوية لمحاربة الفيروس.
وسيتيح استخدام اللقاح الحفاظ على الأرواح، وتقليل الإصابات الناتجة عن جائحة «كوفيد-19»، وهو إحدى السبل التي اتبعتها الدولة، للحد من انتشار الوباء، وحماية سلامة المجتمع.
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