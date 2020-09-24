الامارات | الطقس المتوقع في الدولة غداً

شكرا لقرائتكم خبر عن الطقس المتوقع في الدولة غداً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا بوجه عام، ورطبا ليلاً وصباح "السبت" على بعض المناطق الساحلية والداخلية مع تشكل الضباب والضباب الخفيف خاصة غرباً، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً نهاراً.

والرياح جنوبية شرقية - شمالية وشمالية شرقية، ويكون الموج في الخليج العربي خفيفا إلى متوسط، وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا إلى متوسط الارتفاع.

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