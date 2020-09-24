الامارات | 10 أخطاء تؤدي إلى وقوع «حوادث الضباب»

شكرا لقرائتكم خبر عن 10 أخطاء تؤدي إلى وقوع «حوادث الضباب» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قالت وزارة الداخلية إن الضباب يعدّ سبباً رئيساً لوقوع الحوادث المرورية، ما يستدعي أقصى درجات الحذر في مثل هذه الظروف، موضحة أن الإدارة العامة للتنسيق المروري في الوزارة أعدت لائحة بالإرشادات والإجراءات التي يتوجب على السائقين اتباعها عند تدني مستوى الرؤية أو أثناء تشكل الضباب، تمحورت حول الأعمال التي يتوجب عليهم القيام بها، وتلك التي يتوجب عليهم تجنبها.

وشددت الوزارة عقوبة عدم الالتزام بتعليمات القيادة الآمنة أثناء نزول الضباب، حيث نص قانون السير والمرور الاتحادي على مخالفتين، هما «السير في أوقات الضباب دون استعمال الأنوار»، و«السير في أوقات الضباب بالمخالفة لتعليمات الجهة المعنية»، وعقوبتهما 500 درهم وتسجيل أربع نقاط مرورية.

وحددت الوزارة 10 أخطاء يرتكبها السائقون أثناء القيادة في أوقات الضباب، وتؤدي إلى تقليل مستوى الرؤية، وقد تتسبب في وقوع حوادث مرورية خطرة، هي «زيادة السرعة»، «تشغيل إشارات التنبيه الرباعية»، «استخدام الضوء العالي»، «عدم التوقف خارج الطريق في حال الضباب الكثيف»، «التجاوز أو تغيير المسار»، «الانشغال بالهاتف أو المذياع وغيرهما»، «عدم متابعة أحوال الطقس وتحذيراته»، «عدم صلاحية مسّاحات المركبة لزيادة وضوح الرؤية»، «عدم نظافة نوافذ المركبة والمرايا»، «عدم أخذ الحيطة والحذر والاستعداد لأي حوادث».

وقال مدير عام التنسيق المروري في الوزارة، العميد جمعة القبيسي، لـ«الإمارات اليوم»، إن على السائق تقليل سرعة المركبة تدريجياً، ثم مواصلة القيادة بحذر، بالسرعة التي تناسب الظروف المحيطة، مع عدم إضاءة مصابيح التنبيه الرباعية (إشارات الخطر) إلا عند مصادفة حادث مروري بعد التوقف الآمن التدريجي. أما إذا كان الضباب كثيفاً ولا يمكن متابعة السير، فيتوجب إيقاف المركبة خارج الطريق بشكل آمن، بعيداً عن حركة السير، وتشغيل إشارات الضوء الرباعي.

وأضاف أن على السائق استخدام ضوء المصابيح المنخفض، لأن الضوء العالي ينعكس من قطرات الماء في الضباب، ويجعل الرؤية أصعب.

ودعا مستخدمي الطريق إلى اتباع إرشادات القيادة الآمنة عند تدني أو انعدام مستوى الرؤية، والحذر والالتزام بقواعد السير والمرور، خصوصاً على الطرقات التي يكثر عليها تشكل الضباب.

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وأوضح أن على السائق الاستماع إلى النشرة الجوية، ومعرفة حالة الطقس، قبل أن يبدأ القيادة على الطريق. وحثه على تأجيل الرحلة (إذا لزم الأمر) حتى تتحسن الظروف الجوية.

وكشفت إحصاءات الوزارة أن أجهزة المرور على مستوى الدولة، خالفت العام الماضي 1273 سائقاً على خلفية عدم الالتزام بتعليمات القيادة الآمنة أثناء الضباب، إذ سجلت 1098 مخالفة بسبب السير في أوقات الضباب بالمخالفة لتعليمات الجهة المعنية، و175 مخالفة بسبب السير في أوقات الضباب دون استعمال الأنوار.

وأشارت الإحصاءات إلى مخالفة 3337 سائقاً في 2018 بسبب السير في أوقات الضباب بالمخالفة للتعليمات.

خفض السرعة

قررت شرطة أبوظبي خفض السرعة إلى 80 كلم في الساعة، على بعض الطرق الخارجية، على خلفية نزول الضباب، وهي طرق أبوظبي – دبي، شارع محمد بن راشد والشيخ مكتوم بن راشد وأبوظبي - العين، والفاية – سويحان، داعية السائقين إلى الالتزام بـ«القيادة الآمنة» أثناء الضباب، والالتزام بالسرعة المقررة على اللوحات الإرشادية على الطرق، وعدم الانشغال بالهاتف أو التصوير أثناء تشكل الضباب، حفاظاً على سلامة جميع مستخدمي الطريق، ومتابعة النشرة الجوية للاطلاع على أحوال الطقس، والتقيد بالتعليمات الوقائية.

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