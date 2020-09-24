الامارات | 16 حادث تصادم متتالٍ

شكرا لقرائتكم خبر عن 16 حادث تصادم متتالٍ والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 24 سبتمبر 2020

رصدت «الإمارات اليوم» وقوع 16 حادث تصادم تحت الضباب، خلال السنوات الخمس الماضية، في إمارتي أم القيوين ورأس الخيمة، أسفرت عن ثلاث حالات وفاة و32 إصابة متفاوتة.

وأصيب 23 شخصاً، من جنسيات مختلفة، بإصابات متوسطة وبسيطة، في مارس 2015، إثر وقوع تسعة حوادث تصادم متفرقة، بين 27 مركبة على طريق شارع الشيخ محمد بن زايد في إمارة أم القيوين، نتيجة انخفاض مستوى الرؤية بسبب الضباب الكثيف.

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وأصيب خمسة أشخاص إصابات متفاوتة، في ديسمبر 2016، إثر وقوع أربعة حوادث تصادم تتابعي بين 26 مركبة في إمارة رأس الخيمة، بسبب الضباب.

وتوفي مواطن وسائق من جنسية عربية، وأصيب أربعة آخرون بإصابات متفاوتة، في أكتوبر 2017، إثر وقوع حادثين في رأس الخيمة وأم القيوين. وقع الأول في رأس الخيمة، عندما اصطدمت مركبة سائق من جنسية عربية بدوار، نتيجة انعدام الرؤية بسبب الضباب الكثيف، ما أسفر عن وفاة سائق المركبة، وإصابة مرافق له بإصابات متوسطة، ووقع الحادث الثاني في أم القيوين، حيث توفي مواطن وأصيب ثلاثة آخرون بإصابات متفاوتة، نتيجة وقوع حادث تصادم بين مركبتين على شارع الاتحاد.

وفي مارس 2019، توفي مواطن إثر اصطدام مركبته بشاحنة من الخلف، كان يقودها سائق آسيوي على دوار شارع الإمارات برأس الخيمة، نتيجة عدم انتباه السائق للمركبات القادمة من الدوار، بسبب الضباب الكثيف على الطريق.

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