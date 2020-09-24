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الامارات | سكيك

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دبي-الامارات اليوم. 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن سكيك والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ضمان

يواجه مستأجرون، عند إخلاء وحداتهم السكنية، مشكلات مع مؤجرين، لاسترداد الضمان المالي المدفوع مسبقاً، إذ يتم خصم مبالغ مقابل بنود غريبة، منها خصم مالي لوجود ثقوب في الحائط، على خلفية تركيب ستارة، مطالبين بوضع قيود ومعايير للخصم من الضمان حماية للمستأجر.

بصق

لاتزال ظاهرة البصق في الشوارع والأماكن العامة مستمرة، على الرغم من الظروف الصحية الحالية المتعلقة بفيروس «». وطالب قراء بإطلاق حملات توعوية للحد من هذه الظاهرة، كونها غير حضارية، فضلاً عن آثارها الصحية.

اقتراح

اقترح مرتادون لممشى كورنيش البحيرة في الشارقة تركيب ماكينات للمشروبات الخفيفة والمياه المبردة بالعملة المعدنية، لخدمة احتياجات مرتادي الممشى، خصوصاً لممارسي .

التزام

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لاحظ قراء أن العاملين في مجال نقل الأثاث في الدولة، لا يلتزمون بارتداء الكمامات، على الرغم من أن طبيعة عملهم في ترحيل أثاث المستأجرين إلى شقق جديدة، تجعلهم على تماس مباشر مع جميع مقتنيات المنزل، لاسيما أدوات المطبخ التي يعاد استخدامها مباشرة.

لعب

تنتشر في عجمان ظاهرة لعب الأطفال كرة القدم بين المباني السكنية، وفي الساحات الترابية القريبة من الطرق، معرضين أنفسهم لمخاطر الدهس من المركبات.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.

نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

[email protected]

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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