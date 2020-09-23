الامارات | شرطة الشارقة تنقذ شخصين علقت مركبتيهما وسط الرمال بمنطقة مليحة

شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة الشارقة تنقذ شخصين علقت مركبتيهما وسط الرمال بمنطقة مليحة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تمكنت إحدى دوريات الإنقاذ بالقيادة العامة لشرطة الشارقة من تقديم الدعم لشخصين علقت مركبتيهما وسط الرمال بمنطقة مليحة بالامارة، وفق ما أفصح به المقدم راشد بن صندل رئيس قسم الإنقاذ بشرطة الشارقة.

و تلقي قسم الشرطة بلاغاً يفيد بوجود مركبتين عالقتين في صحراء مليحة يستقلهما مواطنان، وأن عطلاً قد أصاب ناقل الحركة بإحداهما مما صعب على قائدها مهمة إخراجها من وسط الرمال.

حيث توجهت على الفور إحدى دوريات الاختصاص إلى موقع البلاغ، وبعد الاطمئنان على حالة قائدي المركبتين الصحية، تم تقديم الدعم اللازم لهما وإصلاح العطل وإخراجهما لمكان آمن .

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